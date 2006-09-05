У наш убогий барліг їде багато щасливих хохлів
Щось мені підказує, що до наступних президентських виборів на Україні всі ваші нинішні «телепузики» геть виведуться. Донецькі розкрутять на той час яку-небудь іншу фігуру, не Януковича... Думка росіянина ...
Щось мені підказує, що до наступних президентських виборів на Україні всі ваші нинішні «телепузики» геть виведуться.
За бджоляра голосуватиме ніхто – повний нуль... У Тимошенко – трохи більше шансів, але занадто багато часу залишається... Донецькі розкрутять на той час яку-небудь іншу фігуру, не Януковича...
Ми, в нашому барлозі, з цікавістю стежимо за абсолютно демократичними та «модними» українцями, котрі живуть у своїй багатій і розкішній країні... Дивує, правда, те, що до нас в убогий барліг їде величезна кількість щасливих хохлів. Кажуть, що така ж кількість цих самих хохлів виїхала до Польщі.
Щось тут не так...
Окрім цих самих українців, до нас регулярно в барліг заглядають всілякі Буші та Блери, а також інші Меркелі, а ось у найпросунутішу, справжню європейську країну заглядає тільки Лугар і Маккейн – віддати накази своїм маріонеткам... Ну, ще Мішико з іншого берега Чорного моря махне. Але це зовсім клінічний випадок...
Олексій, Росія
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