Міліція розганяє "контрсистемних націоналістів" (фоторепортаж)

Учасники акції, які називають себе представниками «контрсистемних» українських націоналістичних організацій і груп намагаються прорватися через кордон міліції на Хрещатик, щоб провести альтернативний марш за визнання Української повстанської армії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень у центрі Києва співробітники міліції затримали більше 100 учасників акції на честь роковини створення УПА, які вступили в зіткнення з працівниками правоохоронних органів. Рухаючись від бульвару Шевченка по вул. Володимирській, колона в складі близько 400 осіб намагалася потрапити на Майдан Незалежності через вул. Ірининську, не реагуючи на попередження співробітників міліції. Окремі учасники акції почали зіткнення із застосуванням палиць і сльозоточивого газу.

Фото Олександра Синиці / УНІАН