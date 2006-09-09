Медсестра задавила грабіжника голіруч

Медсестра з Портленда, штат Орегон, США, задавила грабіжника, якого виявила у себе вдома, повернувшись з роботи, повідомляє Associated Press.

51-річна медсестра швидкої допомоги Сьюзан Кунгаузен (Susan Kuhnhausen) ввійшла до будинку близько 18 годин вечора і зіткнулася віч-на-віч з 59-річним Едвардом Далтоном Хаффі (Edward Dalton Haffey), озброєним молотком.

Жінка вступила в сутичку із зловмисником, в результаті якої останній був задушений. Поліція припускає, що Кунгаузен не перевищила межі необхідної оборони і їй навряд чи будуть пред`явлені звинувачення у вбивстві.

Медсестра одержала незначні травми. Як розповіли сусіди, швидше за все вирішальну роль в сутичці зіграла вагова категорія Кунгаузен - вона важить близько 118 кілограмів при зрості 170 сантиметрів. Хаффі, який раніше відбував тюремне покарання, важив близько 80 кілограмів і був лише на п`ять сантиметрів вищий за неї.

Лента.ру