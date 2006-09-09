Під час футбольного матчу блискавка убила двох гравців

На італійському острові Сардінія неподалік міста Кальярі під час футбольної зустрічі аматорських команд блискавка вбила двох гравців.

Як повідомили у суботу журналістам представники правоохоронних органів, під час матчу несподівано почалася гроза. Гравці спробували сховатися від негоди під деревами. І це було фатальною помилкою, оскільки саме туди і вдарила блискавка. Двоє гравців загинули на місці і кілька людей одержали поранення, причому дуже серйозні.

"Швидка допомога", що негайно приїхала, доставила потерпілих в лікарню.

РИА "Новости"