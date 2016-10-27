Організатор: Асоціація податкових радників, Асоціація адміністративних суддів спільно з платформою Taxlink

Дата проведення: 27 жовтня 2016 р.

Час проведення: 09:00 – 13:30

Місце проведення: IQ BUSINESS CENTER (м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15, Q conference room (велика конференц зала), яка розташована на 2 поверсі офісного центру).

У фокусі уваги експертів податок на додану вартість та акцизний податок. Непрямі податки в умовах переважної тінізації економіки повинні відігравати ключову роль у наповненні бюджету і фінансуванні державних витрат в період реанімування вітчизняної економіки та подальшого її розвитку. Саме непряме оподаткування відіграє позитивну роль не лише з точки зору доходів бюджету, але й з соціальної точки зору (акцизний податок на алкоголь, пиво, тютюн). З урахуванням важливості непрямих податків для економіки країни, жодна «чергова» податкова реформа не оминає податку на додану вартість та акцизного податку. Крім того, непрямі податки є предметом великої кількості спорів між органами державної фіскальної служби та платниками податків.

До участі у дискусії запрошуються юристи, адвокати, судді, податкові експерти, аудитори, науковці, представники виконавчої, законодавчої гілки влади та громадських організацій.

Форум з непрямого оподаткування покликаний створити умови для всебічного обговорення та вирішення проблем правового регулювання податку на додану вартість та акцизного податку в Україні.

Під час заходу буде презентовано книгу «Непряме оподаткування: правова суть та адміністрування».

Для реєстрації необхідно заповнити анкету на сайті Асоціації податкових радників - http://advisortax.org/?p=3675. Реєстрація відкрита до 26 жовтня 2016 року.

Участь у форумі безкоштовна для:

Членів ГО «Асоціація податкових радників»;

Осіб, запрошених до участі ГО «Асоціація податкових радників»;

Підписників платформи Taxlink.