Круглий стіл: "З якими проблемами ветерани АТО стикаються у мирному житті?"

2 листопада (середа) 2016 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "З якими проблемами ветерани АТО стикаються у мирному житті?" Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна Питання до обговорення: З якими проблемами і труднощами найчастіше стикаються ветерани АТО? Хто і як в Україні отримує статус учасника бойових дій? Яким чином уникнути в цей сфері шахрайства і зловживань? Як держава сьогодні опікується проблемами ветеранів АТО? Чи буде розроблена комплексна державна програма підтримки ветеранів АТО та їхніх родин? Які обов’язкові пункти вона повинна в себе включати? Від кого залежить наявність такої програми в Україні? Учасники круглого столу: Сергій Кучеренко, начальник відділу соціальної політики Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України; Євген Тєрехов, боєць АТО (позивний Титановий Джексон); Віталій Дейнега, волонтер, засновник фонду «Повернись живим»; Євген Турчак, керівник Союзу ветеранів АТО Деснянського району м. Києва; Леонід Остальцев, ветеран АТО, керівник Pizza Veterano; Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим. Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)​

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