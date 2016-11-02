Круглий стіл: "З якими проблемами ветерани АТО стикаються у мирному житті?"

12:00, 02 листопада 2016
Разное
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2 листопада (середа) 2016 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "З якими проблемами ветерани АТО стикаються у мирному житті?"

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

  1. З якими проблемами і труднощами найчастіше стикаються ветерани АТО?
  3. Хто і як в Україні отримує статус учасника бойових дій? Яким чином уникнути в цей сфері шахрайства і зловживань?
  5. Як держава сьогодні опікується проблемами ветеранів АТО?
  7. Чи буде розроблена комплексна  державна програма підтримки ветеранів АТО та їхніх родин? Які обов’язкові пункти вона повинна в себе включати? Від кого залежить наявність такої програми в Україні?

Учасники круглого столу:

Сергій Кучеренко, начальник відділу соціальної політики Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України;

Євген Тєрехов, боєць АТО (позивний Титановий Джексон);

Віталій Дейнега, волонтер, засновник фонду «Повернись живим»;

Євген Турчак, керівник Союзу ветеранів АТО Деснянського району м. Києва;

Леонід Остальцев, ветеран АТО, керівник  Pizza Veterano;

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.

Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)​

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