Круглий стіл: "З якими проблемами ветерани АТО стикаються у мирному житті?"
2 листопада (середа) 2016 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "З якими проблемами ветерани АТО стикаються у мирному житті?"
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання до обговорення:
- З якими проблемами і труднощами найчастіше стикаються ветерани АТО?
- Хто і як в Україні отримує статус учасника бойових дій? Яким чином уникнути в цей сфері шахрайства і зловживань?
- Як держава сьогодні опікується проблемами ветеранів АТО?
- Чи буде розроблена комплексна державна програма підтримки ветеранів АТО та їхніх родин? Які обов’язкові пункти вона повинна в себе включати? Від кого залежить наявність такої програми в Україні?
Учасники круглого столу:
Сергій Кучеренко, начальник відділу соціальної політики Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України;
Євген Тєрехов, боєць АТО (позивний Титановий Джексон);
Віталій Дейнега, волонтер, засновник фонду «Повернись живим»;
Євген Турчак, керівник Союзу ветеранів АТО Деснянського району м. Києва;
Леонід Остальцев, ветеран АТО, керівник Pizza Veterano;
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.
Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)