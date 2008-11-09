Як оптимізувати рух у Севастополі?

У Севастополі у зв`язку з різким зростанням кількості автомобілів, і, як наслідок цього, підвищенням інтенсивності руху, розробляється комплекс стратегічних заходів щодо оптимізації руху, насамперед - у центрі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ.

За його словами, «сьогодні ведуться дуже серйозні роботи на спуску Котовського, де дорожнє полотно буде розширене до 15 метрів (на сьогодні максимальна ширина дороги на спуску становить 7,5 м - УНІАН).

Як зазначив Д.БАЗІВ, уже найближчим часом планується запровадити односторонній рух по центральному міському кільцю, а «в перспективі держадміністрація, відділ транспорту і зв`язку та підприємство «Севелектроавтотранс» бачать основні завдання в тому, щоб по міському кільцю в нас пересувався виключно електротранспорт для підвищення екологічності руху в центрі міста».

«Звісно, що це рішення не одного року. Цього року ми зробили перший крок, заборонивши рух по центральному кільцю автобусам малої місткості. Зараз тут ходять автобуси тільки середньої і великої місткості», - зазначив Д.БАЗІВ.

Крім того, за словами заступника голови адміністрації, начальника відділу транспорту і зв`язку МДА доручено внести зміни до маршрутної мережі для скорочення кількості «маршрутів», які рухаються по міському кільцю.

«При цьому, відразу хочу сказати, буде серйозно вивчений пасажиропотік, і всі ключові житлові масиви збережуть прямий зв`язок з центром міста», - сказав Д.БАЗІВ.

Також він повідомив, що влада міста має намір розширювати дороги тільки там, де це можливо, але експерти шукатимуть механізми вирішення, де не тільки шляхом розширення, а й шляхом введення системи одностороннього руху можна оптимізувати рух транспорту.

Крім того, Д.БАЗІВ сказав, що міська адміністрація має намір вивчити досвід Києва і Москви по введенню одностороннього руху на вулицях.