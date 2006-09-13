Британські вчені змогли підтвердити те, що батьки і вчителі знали давно: мозок підлітків працює інакше, ніж у дорослих. У чому полягає головна різниця? Сканування мозку засвідчило, що ділянка, яка відповідає за почуття провини і співпереживання, значно пасивніша у підлітків, ніж у дорослих. Такі дані навряд чи здивують людей, які проводять багато часу з молоддю, але лондонські вчені вперше змогли це продемонструвати наочно. Їхнє відкриття, на думку колег, є важливим ще й тому, що доводить: усвідомлення впливу власних вчинків на інших людей розвивається поступово. А ділянка мозку, яка відповідає за співпереживання, розвивається повільніше, ніж інші частини мозку. Доктор Джей Ґідд з вашингтонського Інституту психічного здоров`я зауважує, що дозрівання не обов`язково збігається із двадцятим роком народження: у багатьох людей мозок повністю розвивається років десь у двадцять п`ять.

А вже після сорока років мозок починає зменшуватися. Вчені досі не можуться пояснити, чому це стається: чи старші люди вдосконалюються у тому, що роблять щодня, чи навпаки – через це складно засвоюють нове.

Радіо "Свобода"