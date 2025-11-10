За словами Степанюк, противник постійно змінює тактику.

На Покровському напрямку російські війська продовжують спроби прориву, попри погіршення погодних умов – окупанти застосовують дрони-матриці та влаштовують так зване "сафарі на людей".

Як повідомила в ефірі "Суспільного" начальниця відділення комунікації 117-ї окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк, загарбники діють невеликими піхотними групами — по двоє чи троє військових, а також намагаються атакувати на мотоциклах і бронетехніці.

За словами Степанюк, противник постійно змінює тактику — іноді концентрує сили, а потім розосереджується, щоб уникнути ураження.

"Спостерігаємо дуже різні ситуації, вони можуть як і скупчуватися, так і розосереджуватися. Це неможливо просто, щоб вони були на одному місці постійно, і ось таке величезне там скупчення. Якщо є скупчення, воно одразу уражається і ця сила противника знищується", — зазначила вона.

Російські війська спочатку проводять розвідку, а потім застосовують різні засоби ураження. Наприклад, вчора пробували задіяти бронетехніку, іноді використовують піхотні групи або намагаються прориватися на мотоциклах. Їхні дії, додала військова, передбачити неможливо — вони постійно змінюються.

Через туманну погоду активність малих дронів зменшилася, проте загальна кількість безпілотників на фронті не знижується, у тому числі дронів на оптоволокні. Росіяни активно застосовують так звані "дрони-матки" — великі апарати, які несуть кілька менших дронів для атак на техніку та цивільних. Це дає змогу противнику збільшити дальність ударів і маневровість. Водночас активно працюють розвідувальні "Зали" та баражуючі "Ланцети", розповіла Степанюк.

За її словами, інтенсивними залишаються й авіаційні удари — росіяни скидають до 20 керованих авіабомб на добу, у тому числі по населених пунктах, де ще залишаються мирні жителі. Під удари потрапляє, зокрема, місто Білозірське.

Кпім того, окупанти продовжують своє так зване "сафарі" на людей — атакують FPV-дронами.

"І, знову ж таки, як я повторювалася, цим "дроном-маткою" вони скидають ці малесенькі дрони, які, відповідно, вражають не тільки саму військову техніку, чи там пробують штурмувати наші позиції, а й вражають цивільних", - сказала представниця бригади.

Ситуація у Покровську та Мирнограді - останні дані

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що темпи наступу армії РФ в Покровську і навколо міста тимчасово знизилися. Водночас противник продовжує блокувати логістичне забезпечення ЗСУ в Мирнограді. Йдеться, що поки немає жодних свідчень того, що ворог здійснив додаткові наступи в Покровському напрямку 9 листопада. Ймовірно, росіяни сповільнили наступ на Покровському напрямку, щоб розширити логістику і перекинути підкріплення у південний район населеного пункту.

