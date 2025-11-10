Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 10 листопада, знизився на 8 копійок і складає 42,15 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 48,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,55 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" в понеділок залишився на попередньому рівні і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою 10 листопада також залишився без змін і знаходиться на рівні 48,78 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 10 листопада, подешевшав на 7 копійок і складає 42,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 3 копійки і складає 48,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,20 гривні за євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 10 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,98 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

По відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,51 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

