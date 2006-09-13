Ту-154 під Донецьком, можливо, розбився через економію пального

Авіакатастрофа літака Ту-154, що відбулася 22 серпня під Донецьком, могла бути пов`язана з необхідністю економити пальне, вважає голова комітету Держдуми РФ з енергетиці, транспорту і зв`язку Валерій ЯЗЄВ.

"Є гіпотеза про те, що дії льотчика авіакомпанії Пулково, літак якої зазнав авікатастрофи 22 серпня, були пов`язані з необхідністю економити пальне у зв`язку з тим, що в Санкт-Петербурзі воно дешевше, ніж в Анапі", - сказав він сьогодні на засіданні, присвяченому заходам із забезпечення безпеки авіаперевезень, передає РІА «Новости».

Як зазначив відомий російський льотчик Анатолій КВОЧУР, який виступив на засіданні і який недавно здійснив безпосадочний переліт за маршрутом Чкалова, "катастрофа в Донецьку - класичний приклад того, що люди були не готові до ситуації, що склалася, хоча вибратися з неї могли б як і інші люди вибиралися, є приклади. 20 років тому відбулася така сама авіакатастрофа, тому льотчики або були непоінформовані, або забули отримані навики", - зазначив він. На думку пілота, у разі "бовтанки", попадання в область високої турбулентності, із землі повинна постійно йти підказка на борт - як діяти пілотам у такому разі".

Як повідомлялося, російський літак Ту-154 авіакомпанії Пулковські авіалінії, що виконував рейс Анапа-Санкт-Петербург, 22 серпня розбився біля населеного пункту Суха Балка за 45 кілометрів від Донецька. Всі 170 чоловік, зокрема 45 дітей, які перебували на борту, загинули. Розслідування причин авіакатастрофи літака перебуває у віданні Генпрокуратури Росії.