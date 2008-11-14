140 солдат-українців поховані в Румунії як невідомі

Співробітники «Агентства з розшуку і увічнення пам`яті жертв воєн і збройних конфліктів» (м. Твер) встановили прізвища офіцерів, сержантів і солдатів Радянської армії, похованих у братській могилі на військовому кладовищі в місті Кимпія-Турзій (повіт Клуж, Румунія) часів Другої світової війни.

За даними, котрі власному кореспонденту УНІАН у РФ передали в Агентстві, серед 259 похованих на кладовищі - не менше 140 українців.

Як повідомив президент Агентства Георгій ХАРИТОНОВ, до недавнього часу з 259 похованих на міському кладовищі радянських військовослужбовців, були відомі прізвища лише 17 з них.

При цьому, прізвища більшості були спотворені, що ускладнювало ідентифікацію особи військовослужбовців. В результаті вивчення архівів ЦА МО РФ, а також Державного архіву Румунії, співробітники Агентства зуміли встановити 172 прізвища солдатів, сержантів і офіцерів Червоної армії, похованих на кладовищі міста Кимпія-Турзій. Серед них виявилося понад 140 військовослужбовців родом з України, здебільшого з Полтавської, Кіровоградської і Вінницької областей.

За словами Г.ХАРИТОНОВА, кладовище засноване на честь солдатів-визволителів на місці боїв з німецькими окупантами за звільнення села Кимпія-Турзій, які велися з 9 вересня по 19 жовтня 1944 р.

Оскільки в Україні, за словами Г.ХАРИТОНОВА, в книгах пам`яті міститься неповна інформація про загиблих у Румунії, встановлення нових даних про військовослужбовців з адресами родичів полегшить розшук членів їх сімей.

«Ми розраховуємо, що за наявності таких списків, кладовище стане іменним і родичі, які, безперечно, залишилися, зможуть приїхати на діюче військове кладовище», - сказав Г.ХАРИТОНОВ.

У зв`язку зі встановленням нових даних, Агентство вважає за потрібне гідно увічнити пам`ять загиблих у війні. З цією метою пропонується перепланувати кладовище відповідно до євростандартів.

Зараз на території кладовища знаходиться братська могила з обеліском, а також 17 надгробків з прізвищами військовослужбовців, часто неповними. «Згідно з євростандартами, братських могил бути не повинно взагалі. Якщо відомі імена солдатів, то кожен солдат має бути увічнений окремо», сказав Г.ХАРИТОНОВ.

Він додав, що вважає цю частину роботи «найважливішою». «Ще десять років і родичів загиблих солдатів може не залишитися взагалі», - вважає президент Агентства.

Румунська місцева влада позитивно ставиться до можливості реконструкції кладовища. «Залишилося тільки зацікавити владу країн, чиї громадяни знайшли вічний спокій на кладовищі», - зазначив він.

«Агентство з розшуку і увічненню пам`яті жертв воєн і збройних конфліктів» готове, в такому разі надати всі матеріали для гідного оформлення і передачі для вічного зберігання меру міста Кимпія-Турзій, представнику єврейської діаспори в Румунії, а також послам України і Росії в Румунії.

«Немає важливішої справи для встановлення дружніх відносин між країнами, ніж пам`ять про минулу страшну війну. Саме ця пам`ять і об`єднує багато в чому наші народи», - вважає Г.ХАРИТОНОВ.