Кожен учасник святкування 750-річчя Львова отримає подарунок

Під час проведення святкових заходів з нагоди 750-річчя Львова всі присутні отримають від Дирекції з організації святкування 750-річчя Львова подарунки.

Як повідомила УНІАН менеджер Дирекції Ліліана ЗЕНІНА, львів’янам та гостям волонтери роздаватимуть кульки, прапорці та значки. Організатори святкування уже замовили кульки з логотипами свята. Кульки матимуть такі ж кольори, що й вежі на емблемі свята: зелений, червоний, помаранчевий і синій, прапорці будуть білі атласні з кольоровим логотипом.

“На згадку про ювілейне свято Львова львів’яни та гості міста отримають також значки з логотипом. Окрім того, до свята виготовлять футболки зеленого, червоного, помаранчевого і синього кольорів, на яких також буде святкова емблема”, - повідомила Л.ЗЕНІНА.

За її словами, на замовлення Дирекції буде виготовлено паперові пакети зі святковою емблемою, в яких гостям міста вручатимуть подарунки від торгової марки «Світоч» і «Львівського пива». Почесним гостям місто презентує блокноти з емблемою і путівники. Як розповіла Л.ЗЕНІНА, зважаючи на те, що на святкування до міста приїде багато гостей з-за кордону, текст у путівниках написаний трьома мовами: англійською, польською та українською.