Росіяни врятували українця, який намагався човном дістатися до Японії

Російські моряки врятували у Японському морі громадянина України, який намагався на надувному човні з веслами дістатися з Примор`я до Японії.

Як повідомили РІА «Новости» у Владивостоцькому морському рятувально-координаційному центрі, українець Костянтин МІРОШНИЧЕНКО був врятований у четвер пізно ввечері моряками теплохода "Вікторія" у 47 милях від узбережжя Приморського краю.

"Мандрівник подавав сигнали біди, які помітили на російському теплоході. Українець разом із надувним човном був піднятий на борт судна. Стан врятованого задовільний", - відзначив співрозмовник агентства.

За його словами, теплохід "Вікторія" тримає курс на Владивосток, де громадянину України належить повідомити російським прикордонникам, звідки і коли він, оминувши офіційні морські власті, намагався здійснити вояж до Японії.