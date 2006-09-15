Донька і зять Тимошенко відриваються по-повній (фоторепортаж)

Цієї середи група DVS, солістом якої є Шон Карр, зять Юлії Тимошенко показала публіці своє нове творіння – кліп на пісню "No reason to hate".

На вечірці був мало не весь київський бомонд, багато журналістів і байкерів.

Женя Тимошенко з`явилась на вечірці із запізненням.

Вона була одягнена по-рокерськи: чорні шкіряні брюки зі шнурівкою вздовж ніг, біла майка і велика кількість прикрас, серед яких виділявся великий браслет із жовтого металу.

Женя увійшла з компанією друзів до зали і швидко перемістилася до іншої – де стояли м’які диванчики. Вмоститися на них їй не дали журналісти, які почали розпитувати то про Шона, то про маму.

Донька Тимошенко виявилася не дуже багатослівною, але розповіла, що не бачилася із мамою вже принаймні тиждень. Журналістів вона розчарувала тим, що Юлії Володимирівни на заході не буде.

"Це не політична тусовка. Вона обіцяла, але вона зайнята, тому ми будемо веселитись поки що", - сказала вона.

За задумом організаторів сам Шон Карр з`явився набагато пізніше.

Спочатку кліп групи двічі прокрутили на плазмових екранах, а потім почався живий виступ.

Шон співав, бігав по сцені з мікрофоном, демонстрував свої татуювання. Тусовка тривала ще довго.

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