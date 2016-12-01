Акція та прес-брифінг до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом "MUSIC FEST – ЗРОБИ ТЕСТ": найдовша "Червона стрічка" та "надшвидкий" тест на ВІЛ!

1 грудня 2016 р., об 12.00, у парку Шевченка у Києві (алея з боку бульвару Т. Шевченка) відбудеться прес-брифінг для представників ЗМІ з нагоди молодіжної інформаційно-просвітницької акції до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «MUSICFEST – ЗРОБИ ТЕСТ», організованої Альянсом громадського здоров’я спільно з партнерськими громадськими організаціями.

На прес-брифінг запрошені керівники Міністерства охорони здоров’я, Міносвіти, Мінсоцполітики, офісу UNAIDS в Україні, аби дати відповіді на найбільш актуальні запитання:

- Чому епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні продовжує поширюватися, незважаючи на загальносвітову тенденцію до скорочення?

- Чому молодь опиняється в зоні найвищого ризику?

Під час акції в рамках флешмобу #PutRedRibbonOn #ПовяжиЧервонуСтрічку навпроти червоного корпусу Київського національного університету ім. Шевченка вперше буде розгорнута найбільша в Україні «Червона стрічка» довжиною 20 метрів!

Аналогічні заходи для молоді цього дня відбудуться у Харкові, Одесі та Полтаві! Акція підтримує основні меседжі глобальної кампанії UNAIDS HANDSUPFOR #HIVPREVENTION.

Акція у Києві відбуватиметься з 11.30 до 13.30, студенти київських вишів зможуть у невимушеній атмосфері музичного фестивалю абсолютно безкоштовно :

отримати презервативи;

пройти експрес-тестування на ВІЛ в умовах мобільної амбулаторії;

отримати фахову консультацію лікарів щодо профілактики та діагностики ВІЛ;

ВПЕРШЕ в Україні будуть поширюватися «швидкі» тест-системи на ВІЛ з відповідними інформаційними матеріалами для самостійного тестування в домашніх умовах!

Акредитація журналістів на місці проведення акції.

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Альянс громадського здоров’я – провідна українська громадська організація, співвиконавець Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та реципієнт Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Хоча основна діяльність Альянсу спрямована на профілактику ВІЛ серед груп найвищого ризику, значну увагу ми приділяємо і роботі серед загального населення, особливо молоді, адже за офіційною статистикою парантеральний шлях передачі ВІЛ, характерний для України в перше десятиліття розвитку епідемії, вже перестав бути домінуючим – за останньою офіційною статистикою більше 70% людей інфікуються статевим шляхом, як правило з представникам груп ризику. Лише за 9 місяців 2016 року в рамках програм Альянсу було протестовано на ВІЛ 189 050 осіб в усіх регіонах України, 2 895 тестів (1,5%) виявилися позитивними!

1 грудня 2015 року в рамках акції з тестування швидкими тестами на ВІЛ на залізничних вокзалах Києва, Дніпропетровська, Вінниці, Харкова та Кривого Рогу серед протестованих 544 осіб у понад 3%тест показав позитивний результат

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