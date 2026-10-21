Путін маніпулює президентом Трампом, як хоче, - сенатор США

На його думку, домовленості Трампа з Росією щодо імпорту сотень тисяч тонн російського дизельного палива та скасування санкцій – це помилка, про яку США ще пошкодують.

Сенатор, республіканець від штату Північна Кароліна Том Тілліс заявив, що президент Росії Володимир Путін "грає на президенті Трампі, як на скрипці", відвертаючи підтримку США від України, і попередив, що "історія" не оцінить Трампа позитивно, якщо той покине Україну, пише The Hill.

Тілліс заявив, що твердження Путіна про те, нібито він вторгся в Україну для "денацифікації" країни, є брехнею, а домовленості Трампа з Росією щодо імпорту сотень тисяч тонн російського дизельного палива та скасування санкцій – це помилка, про яку США ще пошкодують.

"Росіяни брешуть. Путін бреше. Путін маніпулює президентом Трампом, як хоче. І історія не буде прихильною до Америки, яка не змогла виступити на захист західного світу, якщо Путін дійсно досягне своєї мети", - вважає американський політик.

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Видання поділилося, що Тілліс назвав запропонований Путіним тристоронній саміт за участю президента Китаю Сі Цзіньпіна та Трампа "абсурдним".

"Я вважаю, що саміт за участю Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна – лідерів двох країн, які прагнуть підкорити світ, – є абсурдним", - наголосив він.

Сенатор-республіканець також висловив сумніви щодо того, чи не обмежує адміністрація Трампа військову допомогу Україні, незважаючи на офіційні заперечення цього факту.

"Я хочу знати, наскільки погіршилася якість послуг з часом – чи то обмін розвідданими, чи то можливості Starlink", - прокоментував він інформацію про те, що Україна втратила повний доступ до Starshield – військової версії Starlink від SpaceX та до важливої розвідінформації США.

В статті нагадується, що Тілліс та ще троє республіканців, зокрема сенатори Джон Корнін (Техас), Сьюзан Коллінз (Мен) та Ліза Мурковскі (Аляска), минулого тижня підписали лист, у якому закликали генерального інспектора Пентагону розслідувати, чи хтось із високопосадовців Пентагону віддав наказ або заздалегідь знав про рішення обмежити доступ України до системи Starshield та розвідданих США.

Додається, що Тілліс та кілька сенаторів від Республіканської партії також засудили угоду Трампа про імпорт кількох мільйонів тонн російського дизельного палива. Вони попередили, що це підірве довіру союзників до США і майже не сприятиме зниженню внутрішніх цін на паливо.

В статті йдеться, що президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови в понеділок, 19 жовтня, повідомив Тіллісу та іншим сенаторам, що швидкість передачі даних України через систему Starshield ще не відновлено повністю.

"Президент Зеленський також зазначив, що частина того, чого вони потребують, – це просто ракети Patriot, які надходять із третіх країн, готових надати їх за згодою представників міністерства оборони США", - розповів він виданню.

Видання навело дані, що підхід Трампа до війни в Україні та переговори з Путіним викликали критику з боку інших джерел, що дотримуються консервативних поглядів.

Заяви США про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Axios, державний секретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови запевнив президента України Володимира Зеленського що американський лідер Дональд Трамп не видавав жодного розпорядження, який спрямований на заподіяння шкоди Україні. Рубіо стверджує, що Пентагон нічого не змінював щодо обміну розвідданими з Україною, продажу зброї чи обмежень на використання супутникової системи "Starshield". Водночас, Рубіо визнав під час розмови із Зеленським, що можуть виникнути затримки з постачанням ракет до Patriot, які вже були оплачені країнами НАТО. Він пояснив, що США мають переконатися, що у них є достатньо таких систем для захисту власних військових баз по всьому світу.

Також ми писали, що Трамп зробив низку кроків для реабілітації президента РФ Володимира Путіна та його повернення до дипломатичного суспільства. При цьому, на думку NYT, українського президента Володимира Зеленського очільник Білого дому вважає головною перешкодою на шляху до миру. Зараз Трамп рішуче налаштований навʼязати Україні мирну угоду й відмовитися від частини східних територій. За даними видання, США аргументують це тим, що від такої угоди Київ може заробити гроші. Для цього лише треба відмовитися від "червоних ліній".

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