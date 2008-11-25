У вірменському місті з'явиться вулиця Януковича

Влада вірменського міста Спітак вирішила назвати одну з вулиць на честь лідера української Партії регіонів Віктора Януковича, повідомляє ІА REGNUM. Раніше прес-служба Партії регіонів заявляла, що його ім`ям назвуть площу, проте в мерії міста уточнили, що йдеться про вулицю.

Таким чином вірменська сторона вирішила висловити Януковичу вдячність за його участь у відновленні міста після землетрусу. Наприкінці 1980-х років, нагадаємо, майбутній лідер "регіоналів" керував виробничим об`єднанням "Донбастрансремонт".

За інформацією Партії регіонів, їй надійшов лист від мешканців Спітака, де зазначено, що Янукович "з самого початку брав активну участь в наданні допомоги постраждалим від землетрусу, керував комплектацією рятувальних загонів і будівельних підрозділів".

Сильний землетрус на північному заході Вірменії стався в грудні 1988 року. У результаті було повністю зруйноване місто Спітак, частково зруйновані сотні населених пунктів. Загинули десятки тисяч людей.

Лента.ру