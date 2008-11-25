У ЗіЛ-130 вибухнув газовий балон

Сьогодні, близько 16 години неподалік селища Пишне Лубенського району Полтавщини, на автошляху Київ - Харків, стався вибух газового балону в вантажівці «ЗіЛ-130», що належить ВАТ «Лубнигаз».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у результаті вибуху загинув один працівник ремонтно-відновлювальної бригади, ще двоє з опіками різного ступеня тяжкості госпіталізовані. На місці працювали рятувальники МНС.