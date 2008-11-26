Польща не демонтуватиме пам'ятники УПА

Польська влада не має наміру демонтувати пам`ятники Українській повстанській армії (УПА), йдеться тільки про інвентаризацію, повідомила в розмові з кореспондентом РІА “Новости” віце-воєвода (заступник губернатора) Підкарпатського воєводства Малгожата Хомич (Malgоrzata Chomycz).

Депутат львівської облради від БЮТ Остап Козак у вівторок оприлюднив на сесії облради запит, в якому висловив стурбованість "розпорядженням віце-воєводи Підкарпатського воєводства Республіки Польща Малгожати Хомич про демонтаж пам`ятника загиблим воїнам УПА в лісовому масиві біля гори Хрещата" і просив облраду офіційно попередити керівництво воєводства про неприпустимість таких дій.

Кажучи про конкретну ситуацію, пов`язану з пам`ятником УПА біля гори Хрещата, Хомич наголосила, що "йдеться про з`ясування обставин встановлення і про легальність встановлення цього пам`ятника, що регламентується чинним законодавством Польщі, а також польсько-українськими домовленостями".

У документі, який має в розпорядженні РІА “Новости”, підписаному віце-воєводою Підкарпатського воєводства, наголошується, що "пам`ятник на горі Хрещата неподалік місця, званого Стжельницею, був встановлений без відповідних узгоджень."

У депутатському зверненні до голови Львівської обласної ради і губернатора Львівської області наголошується, що "згідно з цим розпорядженням, воєводській владі також доручається провести облік всіх пам`ятників українським повстанцям для подальшого їх демонтажу".

Натомість, "твердження про підготовлений демонтаж всіх пам`ятників УПА також не відповідають дійсності. Наразі ми проводимо виключно ретельну інвентаризацію всіх пам`ятників і пам`ятних таблиць", - сказала РІА “Новости” Малгожата Хомич.