ПриватБанк провів чергове погашення обов’язкових платежів за кредитними договорами з НБУ

Як повідомила прес-служба банку, ПриватБанк проводить погашення кредитів НБУ з випередженням затвердженого графіка. Станом на 1 грудня 2016 року банком погашено 14,8 млрд грн основної суми заборгованості, з них цього року – 7,4 млрд грн.

Усього з 2014 року ПриватБанк заплатив за використання коштів Нацбанку 13,06 млрд грн процентів, з них в 2016 році – 5,16 млрд грн процентів.