ПриватБанк підписав договір з JPMorgan Chase Bank, який розширює можливості клієнтів за міжнародними торговими угодами

Як повідомили в банку, ПриватБанк і JP Morgan Chase Bank співпрацюють у сфері забезпечення міжнародних валютних розрахунків клієнтів понад 15 років, і нова угода дозволить активізувати таку співпрацю.

«В останні роки співпраця з міжнародними банками за торговельними операціями наших клієнтів була ускладнена через неоднозначне українське законодавство та ситуацію в Україні, – зазначає керівник Казначейства ПриватБанку Людмила Шмальченко. – У результаті ретельного опрацювання з боку юридичних служб наших банків, було підготовлено текст договору, який задовольняє всі сторони і дозволяє відновити роботу з міжнародних торговельних угод».

За підсумками роботи в 2015 році JP Morgan Chase Bank визнав ПриватБанк одним з найкращих банків-кореспондентів за рівнем якості проведених платежів на міжнародному ринку і в черговий раз удостоїв український банк нагороди Elite Quality Recognition Award, що присвоюється найкращим банкам по всьому світі. Як говориться в офіційному повідомленні JP Morgan Bank, ПриватБанк уже десять років поспіль визнається одним з найкращих за якістю платежів і в черговий раз підтвердив репутацію банку, який оперативно реагує на зміни у вимогах оформлення міжнародних платіжних операцій.