У київському метро загинув чоловік
09:57, 26 листопада 2008Разное
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Між станціями «Оболонь» і «Петрівка»
У Київському метрополітені, на колії між станціями «Оболонь» і «Петрівка», пізно ввечері 25 листопада загинув чоловік.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за попередніми даними, з невідомих причин чоловік перебував на зчепленні між першим та другим вагонами.
Зупинки руху потягів не було.
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