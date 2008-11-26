У київському метро загинув чоловік

09:57, 26 листопада 2008
Разное
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Між станціями «Оболонь» і «Петрівка»

У Київському метрополітені, на колії між станціями «Оболонь» і «Петрівка», пізно ввечері 25 листопада загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за попередніми даними, з невідомих причин чоловік перебував на зчепленні між першим та другим вагонами.

Зупинки руху потягів не було.

 

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