У київському метро загинув чоловік

У Київському метрополітені, на колії між станціями «Оболонь» і «Петрівка», пізно ввечері 25 листопада загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за попередніми даними, з невідомих причин чоловік перебував на зчепленні між першим та другим вагонами.

Зупинки руху потягів не було.