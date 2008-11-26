«Аеросвіт» відмінив рейс до Бангкока у зв'язку з форс-мажором

Авіакомпанія «Аеросвіт» відмінила сьогоднішній рейс до Бангкока у зв`язку з форс-мажорними обставинами.

Про це в коментарі УНІАН телефоном повідомив директор з питань зв`язків з громадськістю авіакомпанії «Аеросвіт» Володимир ГАЙДАШ.

За словами В.ГАЙДАША, пасажири скасованого рейса будуть безплатно відправлені до пункту призначення іншими рейсами, щойно це стане можливим. Він також додав, що до вирішення ситуації в аеропорту Бангкока рейси здійснюватись не будуть.

Як повідомляв УНІАН, у Бангкоку, де тривають зіткнення між учасниками антиурядової демонстрації і поліцією, минулої ночі пролунали чотири вибухи, поранено 12 осіб. Заручниками політичної обстановки стали близько 3 тис. туристів, які перебувають у контрольованій демонстрантами будівлі аеропорту. Антиурядові демонстранти штурмом узяли головний термінал міжнародного аеропорту Бангкока увечері 25 листопада. Роботу аеропорту припинено. Демонстранти вимагають відставки прем`єр-міністра Таїланду Сомчая ВОНГСАВАТА і заявляють, що не залишать будівлю аеропорту доти, доки не буде задоволено їх вимог.