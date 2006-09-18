В автокатастрофі загинув відомий російський актор (фото)

У неділю в автокатастрофі загинув відомий актор Олексій Локтєв, повідомляє Лента.ру. Аварія сталася в Амурській області, де Локтєв брав участь у кінофестивалі "Амурська осінь".

Після концерту в селі Роздольне голова журі кінофестивалю Сергій Новожилов вирішив повернутися до Благовещенська окремо від основної групи артистів. В автомобілі марки "Тойота" знаходилися Новожилов, його водій, Локтєв і два інших пасажира.

Приблизно о 15.40 за місцевим часом на трасі між селами Тамбовка і Роздольне "Тойота" врізалася в мікроавтобус. За даними ГИБДД, відповідальність за те, що сталося несе водій "Тойоти": він повинен був за правилами поступитися дорогою мікроавтобусу, який рухався по головній дорозі.

В результаті аварії Локтєв помер по дорозі в лікарню від численних травм. Про стан водія нічого не відомо, пасажири одержали травми. Потерпілі доставлені в Амурську обласну клінічну лікарню, по факту ДТП порушено кримінальну справу.

Заслужений артист РРФСР Олексій Локтєв народився 30 грудня 1939 року. Він відомий своїми ролями у фільмах "Я шагаю по Москве", "Печки-лавочки", грав у театрі імені А. С. Пушкіна, Малому театрі, Академічному театрі драми імені А. С. Пушкіна в Санкт-Петербурзі.