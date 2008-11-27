Ремонтувати Південний міст у Києві доводиться по ночах

Ремонт Південного мосту в Києві буде завершено у найближчі тиждень-два.

Про це повідомляє радіо “Київ” з посиланням на генерального директора «Київавтодору» Георгія ГЛІНСЬКОГО.

Він нагадав, що роботи із заміни гідроізоляції та капітального ремонту вантів Південного мосту тривають з літа цього року.

За словами Г.ГЛІНСЬКОГО, проводиться велика поетапна комплексна робота, яка ускладнюється тим, що це дуже інтенсивний міст, і працювати на ньому в основному можна тільки ночам і у вихідні дні.

“Стосовно покриття - роботи практично вже завершені. Стосовно вантів, я думаю, що вони за день вже закінчать всі роботи», - сказав гендиректор «Київавтодору».