У Чернівцях 14-річна дівчина випала з 9-го поверху
12:19, 27 листопада 2008Разное
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У Чернівцях, на вулиці Головній, випала з балкону 9-го поверху і залишилась живою 14-річна дівчина.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС в Чернівецькій області, нещасний випадок стався сьогодні вранці. З попереднім діагнозом - перелом стегна та посттравматичний шок - потерпіла госпіталізована до лікарні швидкої допомоги.
На місці події проводять слідчі дії працівники УМВС у Чернівецькій області.
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