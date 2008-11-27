Міноборони купить тисячу КрАЗів усіх розмірів

Міністерство оборони України планує в 2009 році придбати 1 тис. автомобілів виробництва холдингової компанії «АвтоКрАЗ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам під час перебування в Кременчуці Полтавської області повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій КИРИЧЕНКО.

«Якщо цього року ми придбали близько 50 автомобілів, то наступного року плануємо збільшити цю цифру у багато разів і придбати 1 тис. автомобілів. Автомобілі, які сьогодні виробляються у ХК «АвтоКрАЗ», - це ті автомобілі, які необхідні для Збройних сил. Нам потрібна вся техніка виробництва ХК «АвтоКрАЗ» – від великих багатоосьових автомобілів, які необхідні для забезпечення реактивних систем залпового вогню «Град», «Ураган», «Смерч», до найменших», - сказав начальник Генштабу.

Він також зазначив, що при закупівлі військової техніки наступного року робитиметься головний акцент на вітчизняні підприємства, щоб підтримати їх під час кризи.