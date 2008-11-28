На Волині скоїла самогубство 9-річна дитина

13:57, 28 листопада 2008
Разное
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Триває з`ясування обставин

На Волині покінчила життя самогубством через повішення 9-річна дівчинка. Трагедія сталася 26 листопада у селі Підгайці, Луцького району. Труп направлено в судово-медичну експертизу.

Як повідомили УНІАН у відділі кримінальної міліції УМВС України у Волинській області, наразі з`ясувалося, що дівчинка вже декілька разів імітувала повішення, щоб привернути до себе увагу. Про це знали у колі її друзів, але ніхто не знав з дорослих, зазначили правоохоронці.

Також, як повідомили у відділі кримінальної міліції, родина дівчинки благополучна, а в школі вона добре вчилася. Триває з`ясування обставин інциденту.

 

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