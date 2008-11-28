Посол Ватикану просить відновити католицький храм у Севастополі

Питання про відновлення в Севастополі католицького храму Святого Климента в будівлі, де багато років розміщується кінотеатр «Дружба», підняв сьогодні Апостольський нунцій (посол Ватикану) Іван ЮРКОВИЧ в ході зустрічі з головою Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИНИМ.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі міської держадміністрації. За інформацією прес-служби, посол Ватикану відзначив, що це питання вже неодноразово ставилося, обговорювалося (зокрема кілька разів на сесіях міськради попередніх скликань - УНІАН), але рішення немає. При цьому в Севастопольському католицькому приході вже близько 400 чоловік. «Церкви відроджуються по всій Україні, - заявив посол Ватикану. - Що ж заважає і Севастополю відновити історичну справедливість?».

С.КУНІЦИН у відповідь на це нагадав, що будівля знаходиться в комунальній власності, і його передача можлива тільки після відповідного рішення сесії міськради. «Ще один привід для діалогу, це питання потрібно не замовчувати, а обговорювати. Як говориться, крапля камінь точить», - сказав глава виконавчої гілки влади міста.

На зустрічі він також охарактеризував політичний, соціально-економічний стан регіону, розповів про славну історію Севастополя, нагадав гостю, що саме Херсонес є колискою християнства на Русі. «Ми за те, щоб надати всім конфесіям можливість нормального функціонування. Адже священнослужителі - люди миру», - сказав С.КУНІЦИН.

Посол Ватикану із задоволенням відзначив, що, на його думку, не залишилося бар`єрів для діалогу між гілками християнської віри. «Нас зв`язує загальне коріння. Ми говоримо про одне - майбутнє світу і, особливо, Європи», - відзначив він. За словами Апостольського нунція, прикладів таких «перетинів» множина: загальні позиції по ряду питань, погляд на історію. «У православній Києво-Печерській лаврі - мощі Святого Климента, а Севастополь - те саме місце, де жили відразу два Римських Папи: Климент і Мартін», - сказав І.ЮРКОВИЧ.