Про що Янукович не договорив у Брюсселі?

Минулого тижня покрилися пліснявою останні надії “помаранчевих” симпатиків та “єврофілів”, які навіть після призначення Януковича виводили себе з депресивного стану, уявляючи кумедні картинки безпорадної поведінки нового-старого прем’єра в гостях у демократичної Європи. Вони тішили себе думкою, що “провідником” зовнішньополітичного курсу досі залишається демократичний (хоча достоту деморалізований) Президент. І буцім-то без його цивілізованих манер “неотесані” донецькі ніяк не уникнуть світової ізоляції.

Більше того, напередодні першого візиту Януковича до Брюсселя західні аналітики, зокрема польські, прогнозували, що візит Януковича туди не принесе нічого конкретного. Але “проффесор” не розгубився і видав таки заяву про “загальмування” пронатівського курсу. “Зрада! Порушення Універсалу!” - захлинулись “помаранчеві”. Міністр оборони Гриценко навіть намагався натякнути на певний “кретинізм” прем’єра, який сам не розуміє, що говорить, і просто помилився. Але американська сторона в особі офіційного представника Держдепу США заявила, що не “драматизує” подальший розвиток відносин Україна-НАТО у зв’язку з заявою Януковича в Брюсселі, а експерт та лобіст членства України в НАТО Брюса Джексона підтвердив, що заява прем’єра цілком корелюється із планами альянсу.

На фоні вищезаначеного заяви Президента Ющенка про те, що “він стурбований спробами ревізії зовнішньополітичного курсу України”, виглядають як сцена із театру абсурду. Втім Президент все ж таки викликав Януковича до себе на килим і намагався “вправити йому мізки”. Подробиці зустрічі достеменно невідомі, але в понеділок з’явилась офіційна інформація про повторний візит Януковича до Брюсселю.

“Хе-хе”, - сказали “помаранчеві” симпатики. “Мабуть, Президент добряче “вздрючив” прем’єра і наказав поїхати до Брюсселя відкоригувати заяву”.

Але в той же день озлоблений Янукович прорепетирував в оточенні свого електорату заяву про те, що “необхідно найближчим часом ухвалити закони щодо розмежування повноважень уряду і Президента України”, бо ці зустрічі Президента і прем’єра заважають чіткій роботі уряду. Крім того, тут же офіційно було оголошено про візит Януковича до Москви відразу після Брюсселя.

Отже, на мій погляд, все це не виглядає так, що в Брюсселі відбудеться якесь “покаяння” Януковича. Скоріше за все, це може бути повторенням того самого для тих, хто ще не зрозумів, хто в домі господар, або заява, подібна заяві про НАТО, але вже у відношенні ЄС та СОТ. Буцім народ наш ще і в Європу не готовий вливатись, бо у вас тут, зрештою, і криза назріває, і виробники наші ще не готові в СОТ – їм це зашкодить, і взагалі ми всюди вступатимемо тільки разом з Росією – нашим головним стратегічним партнером. А після цього цілком логічно швиденько поїхати до Путіна і взяти пряник-винагороду за вдало виконане завдання. Пряником будуть якість позитивні рішення по газових переговорах. Приїде Янукович і скаже, що газ буде тепер – по 50 баксів за 1000 куб м. і всі зааплодують, бо переможців не судять.

Лариса Логвиненко