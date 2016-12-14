З початку року послугами Служби зайнятості скористалось майже 50 тисяч демобілізованих учасників АТО

Так, за 11 місяців 2016 року статус безробітного мали 48,5 тис. демобілізованих учасників АТО. Всього отримали роботу 12,2 тис. осіб (у січні-листопаді 2016 р. – 9,2 тис. осіб). Кількість учасників АТО, які були прийняті на військову службу за контрактом становила 2,8 тис. осіб.

Про це заявив заступник Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Сергій Кравченко, інформує прес-служба ДСЗ.

“Насправді, учасники АТО – це дуже сильні духом люди. Якщо після повернення до мирного життя вони швидко адаптуються та знаходять собі роботу, то роботодавці отримують дійсно сумлінних працівників. Хочу зазначити, що з початку року за сприяння Служби було працевлаштовано понад 9 тисяч таких людей. Тим не менше, питання адаптації учасників АТО досить гостре і одразу на ринок праці можуть повернутись далеко не всі. Ця проблема потребує вирішення комплексно та всеохоплююче. Служба зайнятості всіляко сприяє працевлаштуванню учасників АТО, з початку року майже 50 тисяч громадян цієї категорії отримували наші послуги. До речі, за сприяння Служби майже 800 із них стали підприємцями”, - наголосив С.Кравченко.

Досить часто учасники АТО, повертаючись до мирного життя, потребують допомоги у виборі «мирної» професії. В такому разі Служба зайнятості пропонує пройти професійне навчання, перенавчання, або підвищення кваліфікації. У січні-листопаді поточного року такою послугою вже скористалося 2,7 тис. учасників АТО.

Державна служба зайнятості пропонує військовослужбовцям, які брали участь в АТО одну із активних форм сприяння зайнятості – отримання допомоги по безробіттю одноразово для відкриття власної справи. В цьому році підприємцями стало 786 осіб з цієї категорії.

Стосовно нового в законодавстві – відтепер кожен роботодавець, який працевлаштовує учасника АТО на нове робоче місце не менше, ніж на два роки, отримуватиме компенсацію витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом року.

На кінець листопада на обліку досі перебуває 25,8 тис. демобілізованих учасників АТО.