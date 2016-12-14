З початку року послугами Служби зайнятості скористалось майже 50 тисяч демобілізованих учасників АТО

17:43, 14 грудня 2016
Разное
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Офіційно

Демобілізовані учасники антитерористичної операції – нова категорія безробітних, яка порівняно нещодавно вийшла на ринок праці. Державна служба зайнятості забезпечує надання цим людям повного комплексу соціальних послуг із пошуку роботи та сприяння у працевлаштуванні.

Так, за 11 місяців 2016 року статус безробітного мали 48,5 тис. демобілізованих учасників АТО. Всього отримали роботу 12,2 тис. осіб (у січні-листопаді 2016 р. – 9,2 тис. осіб). Кількість учасників АТО, які були прийняті на військову службу за контрактом становила 2,8 тис. осіб.

Про це заявив заступник Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Сергій Кравченко, інформує прес-служба ДСЗ.

“Насправді, учасники АТО – це дуже сильні духом люди. Якщо після повернення до мирного життя вони швидко адаптуються та знаходять собі роботу, то роботодавці отримують дійсно сумлінних працівників. Хочу зазначити, що з початку року за сприяння Служби було працевлаштовано понад 9 тисяч таких людей. Тим не менше, питання адаптації учасників АТО досить гостре і одразу на ринок праці можуть повернутись далеко не всі. Ця проблема потребує вирішення комплексно та всеохоплююче. Служба зайнятості всіляко сприяє працевлаштуванню учасників АТО, з початку року майже 50 тисяч громадян цієї категорії отримували наші послуги. До речі, за сприяння Служби майже 800 із них стали підприємцями”, - наголосив С.Кравченко.

Досить часто учасники АТО, повертаючись до мирного життя, потребують допомоги у виборі «мирної» професії. В такому разі Служба зайнятості пропонує пройти професійне навчання, перенавчання, або підвищення кваліфікації. У січні-листопаді поточного року такою послугою вже скористалося 2,7 тис. учасників АТО.

Державна служба зайнятості пропонує військовослужбовцям, які брали участь в АТО одну із активних форм сприяння зайнятості – отримання допомоги по безробіттю одноразово для відкриття власної справи. В цьому році підприємцями стало 786 осіб з цієї категорії.

Стосовно нового в законодавстві – відтепер кожен роботодавець, який працевлаштовує учасника АТО на нове робоче місце не менше, ніж на два роки, отримуватиме компенсацію витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом року.

На кінець листопада на обліку досі перебуває 25,8 тис. демобілізованих учасників АТО.

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