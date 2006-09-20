Ахметов ”влетів” на 5 тисяч доларів

На черговому засіданні Бюро ПФЛ України розглянуло поведінку представників ФК «Шахтар» (Донецьк) Мірчі Луческу і Олександра Спиридона під час матчу 6-го туру, який відбувся в Полтаві з місцевою «Ворсклою».

За нецензурні вислови в адресу резервного арбітра донецький клуб був покараний штрафом у розмірі 5 тис. у. о., а винуватці подій отримали попередження.

Про це повідомила прес-служба ПФЛ.

Після закінчення матчу 6-го туру між «Ворсклою» і «Шахтарем» один з уболівальників кинув в донеччанина порожню пляшку. Така необачність працівників стадіону обійшлася полтавчанам в 1 тис. у.о.

Обком