Гарвард втратив на кризі 8 мільярдів доларів

Гарвард - раніше найбагатший університет у світі - з серпня 2008 року втратив через світову фінансову кризу близько вісьмох мільярдів доларів, тобто майже чверть свого цільового капіталу (ендаументу) в 37 мільярдів.

Як зазначено в листі ректора Гарварду Дрю Фост (Drew Faust) від 2 грудня, оприлюдненому на сайті університету, з огляду на втрати Гарвард буде вимушений піти на скорочення видатків. Фост також прогнозує, що до кінця 2008 фінансового року втрати Гарварду складуть близько 30 відсотків ендаументу.

Як зазначає Reuters, фінансові втрати університету пов`язані перш за все з тим, що значну частину цільового капіталу Гарвард вкладав в хедж-фонди і нерухомість, які найсерйозніше постраждали від фінансової кризи. Як зазначила Фост, видатки університету будуть скорочені за рахунок відмови від будівництва нового кампусу та перегляду зарплат співробітникам.

Вартість року навчання в Гарварді становить у середньому близько 45 тисяч доларів, проте за рахунок численних програм фінансової допомоги фактично є набагато нижчим. Зокрема, студенти, щорічний дохід сімей яких не перевищує 60 тисяч доларів, навчаються безкоштовно; студенти з сімей з доходом від 60 до 80 тисяч платять лише кілька тисяч на рік, а вихідці із багатих сімей (120-180 тисяч доларів річного доходу) платять не більше 10 відсотків цієї суми.

У своєму листі Фост не згадала про можливі скорочення програм фінансової допомоги студентам.

Лента.ру