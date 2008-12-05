Данські військові врятували потопаючих піратів

Військовий корабель Данії надав допомогу екіпажеві судна, яке зазнало лиха в умовах поганої погоди в Аденській затоці і, ймовірно, належав піратам, повідомило агентство Reuters з посиланням на представників данських ВМС.

Операція з порятунку людей з корабля була здійснена після отримання сигналу про лихо. За міжнародними законами, військовий корабель зобов`язаний прийти на допомогу, навіть попри підозру про справжнє призначення судна.

За словами представників ВМС Данії, на кораблі були виявлені одиниці зброї, подібні до тих, які використовують сомалійські пірати, коли захоплюють судна.

Після успішно проведеної операції було ухвалено знищити судно.

"В умовах поганої погоди було неможливо взяти постраждалий корабель на буксир, і він був знищений задля безпеки судноплавства", - цитує слова представників данських ВМС агентство.

Усі підозрювані в піратстві були передані правоохоронцям Ємену.

РІА “Новости”