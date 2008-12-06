Закон закріплює право президента Росії затверджувати отамана козаків

Президент Росії затверджує отамана військового козачого товариства, а уряд РФ затверджує порядок залучення членів козачих товариств до несення державної або іншої служби. Це передбачено змінами до федерального закону про державну службу російського козацтва, які затвердив президент РФ Дмитро Медведєв, повідомляє прес-служба голови держави.

Держдума ухвалила закон про внесення змін до закону 19 листопада, а Рада Федерації схвалила його 26 листопада.

Закон також уточнює поняття військового козачого товариства, а також положення, які стосуються порядку і ведення держреєстру козачих товариств в РФ.

РІА “Новости”