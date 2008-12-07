"Тойота" скоротила виробництво в США та Канаді

Випуск автомобілів на заводах японського концерну "Тойота мотор" у США та Канаді скоротився минулого місяця майже на 34% порівняно з відповідним рівнем минулого року. Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомили в токійському офісі найбільшої в Японії автокорпорації. Повідомляється, що згортання виробництва пов`язане з падінням попиту на нові машини на ринку Північної Америки.

З цієї причини дирекція "Тойота мотор" вимушена збільшити в січні-лютому 2009 року технологічні перерви в роботі складальних ліній в американському штаті Кентуккі, а також на підприємстві в Канаді. Загальна кількість неробочих днів на кожному заводі за цей період становитиме не менше десяти.

Про внесення серйозних поправок у виробничі плани на заводах у США та Канаді японський автоконцерн оголосив уперше в липні цього року. Проте справи на ринку в цьому реґіоні за останні місяці ще більш погіршали. Так, у жовтні продаж нових авто впало майже на 32%.