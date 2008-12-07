Британські університети втрачають студентів-іноземців

Університети Великобританії через світову фінансову кризу можуть втратити значну частину іноземних студентів і, відповідно, доходів від них, вважає виконавчий директор Британської Ради Мартін Девідсон.

Одним з основних напрямків діяльності Британської Ради є залучення студентів з-за кордону для навчання в британських університетах.

"Функціонування деяких університетів сильно залежить від іноземних студентів. На деяких курсах до 80% студентів - іноземці", - нагадав Девідсон, слова якого цитує Бі-бі-сі.

Він пояснив, що зниження вступу іноземних студентів на ці курси може негативно позначитися і на британських студентах.

"Якщо спостерігатиметься недобір студентів, ці курси не будуть організовані зовсім, і це означає, що й наші студенти також не зможуть брати участь в них", - сказав керівник Британської Ради.

Зокрема, лондонський університет Сіті п`яту частину всіх своїх доходів одержує від студентів-іноземців, які становлять 27% учнів цього навчального закладу.

Заступник віце-канцлера університету Сіті професор Джуліус Вайнбург визнав, що частина студентів-іноземців не змогла приїхати і почати навчання через складнощі з грошима, а деякі студенти звертаються до керівництва університету по фінансову підтримку та субсидії.

Тим часом британський міністр у справах вищої освіти Девід Леммі вважає, що університетам країни доведеться адаптуватися до нових економічних умов, щоб підтвердити свою конкурентоспроможність на світовому ринку вищої освіти.

"Ось чому нині ми обговорюємо, як нам досягти того, щоб англійська вища освіта в майбутньому залишалася однією з провідних у світі", - сказав міністр.

РІА “Новости”