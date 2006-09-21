У Китаї відвідувач зоопарку вкусив панду

У пекінському зоопарку п`яний китаєць забрався до вольєру, де живе панда, а коли тварина спробувала прогнати незваного гостя, вступив з нею у боротьбу і вкусив, повідомляє агентство Associated Press.

Перед відвідинами зоопарку 35-річний житель провінції Хенан Чжанг Синьян (Zhang Xinyan) випив декілька кухлів пива в ресторанчику розташованому неподалік .

Як пише газета Beijing Morning Post, перед вольєром з пандою у Синьяна виникло непереборне бажання погладити ведмедя, який здався йому "дуже кумедним". Він забрався у вольєр і розбудив панду, що мирно спала. Від несподіванки тварина злякалася і вкусила Синьяна за ногу. У відповідь ображений Синьян штовхнув ведмедя.

Між ними зав`язалася справжня бійка, в ході якої китаєць укусив ведмедя за спину. "У нього була дуже товста шкіра", - зізнався він потім журналістам. Відвідувачі негайно викликали служителів зоопарку, які розняли тварину і людину. Панду відігнали струменем з брандспойта.

Синьян був доставлений у лікарню. Повідомляється, що його здоров`ю нічого не загрожує. Про те, що відбулося він пам`ятає не дуже добре.

Що стосується панди, то, за словами служителів зоопарку, вона пережила справжній шок.

Лента.ру