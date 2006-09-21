На Донеччині загинули ще три гірники

У Донецькій області на шахті "Добропільська" ДП "Допропіллявугіль" загинуло троє гірників.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, учора близько 22.00 наприкінці зміни з місця роботи пішли два гірника (за згодою з майстром для підйому на поверхню раніше). Після того як на поверхні стало відомо про відсутність гірників, на пошуки зниклих пішов та не повернувся гірничий майстер наступної зміни. О 23.30 на горизонті 450 м двома гірничорятувальними відділеннями Мінвуглепрому біля вентиляційного ходку було знайдено тіла трьох загиблих гірників.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина загибелі шахтарів - отруєння газовою сумішшю.