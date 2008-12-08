Чому в усьому світі ціни знижуються, а в Україні – зростають

Практично в усьому світі в останні місяці спостерігається або падіння споживчих цін, або хоча б істотне гальмування інфляції. Причин такого неоднозначного економічного явища три. По-перше, до зниження інфляції призводить різке здешевлення нафти і нафтопродуктів – світові ціни на нафту зменшилися з липня більш ніж утричі (з 147 дол. за баррель до 40 дол.). По-друге, на відміну від неврожаю в багатьох країнах в 2007 році нинішній урожай видався на славу майже скрізь у світі. По-третє, і цей чинник стає дедалі сильнішим останнім часом, на споживчі ціни чинить вплив скорочення доходів населення в багатьох державах, викликане економічною кризою.

Наприклад, споживча інфляція в США в жовтні 2008 року уповільнилася до 3,7% в річному обчисленні порівняно з 4,9% у вересні, а порівняно з вереснем (місяць до місяця) споживчі ціни в США знизилися на 1% – рекордне падіння з 1947 року. Зниження ключової інфляції (без палива і продовольства) зафіксоване вперше з 1982 року. Вартість енергоносіїв впала в жовтні на 8,6% – найбільше зниження з 1957 року. Бензин подешевшав на 14%. Вартість продуктів харчування в жовтні збільшилася лише на 0,3%.

У листопаді і початку грудня ці процеси продовжилися. Роздрібні ціни на бензин в США стрімко знижувалися. За останні два тижні вони впали ще на 22 центи і склали в середньому по країні 1,75 долара за галон (3,78 літра) автомобільного палива найнижчого сорту. Це на 2,36 центів нижче рекордної вартості галона пального в США в 4,11 долара, зафіксованою 11 липня цього року. Крім того, як повідомило Міністерство праці США, в листопаді американські компанії скоротили 533 тис. робочих місць, що стало рекордним показником за останні 34 роки. Природно, що ці явища чинять дефляційну дію.

Схожі процеси мають місце і в Європі. Так, рівень інфляції в 15 країнах єдиної європейської валюти знизився в жовтні цього року до 3,2% в перерахунку на середньорічний показник. Тоді як у липні вона досягала 4,1% - це рекордний показник за всю історію існування євро. У листопаді ж показник річної інфляції в більшості європейських країн знизиться ще більше.

Сказати, що в Україні зовсім не спостерігаються аналогічні тенденції, було б не зовсім правильно. У нас теж зараз сповільнюється інфляція. Як повідомив минулої суботи Держкомстат України, інфляція в листопаді склала 1,5%, що менше, ніж у жовтні (1,7%).

Річна інфляція в листопаді (до листопада 2007 року) також продовжила своє зниження і склала 22,3% (у жовтні – 23,2%). Подібна картина спостерігалася і з індексом цін виробника: у листопаді до листопада – 127,4%, тоді як у жовтні до жовтня ІПЦ дорівнював 137,7%.

Вельми оптимістично (і в світлі світових тенденцій) виглядає ситуація і з цінами на продукти харчування. Вони подорожчали в листопаді всього на 0,1%, тоді як у жовтні – на 1,1%. Значно подешевшали м`ясо і м`ясопродукти – на 0,9%, а найбільше подорожчали яйця – на 9,0%. Дещо навіть дивним здається той факт, що зовсім небагато подорожчали фрукти – на 0,2%, а овочі навіть подешевшали – на 3,5%, що не характерно для листопада.

Як і в усьому світі, в Україні минулого місяця відбулося падіння цін на бензини, дизельне паливо і автомобільні мастила - на 13,3%.

Проте є і дуже велика відмінність в поведінці споживчих цін в Україні від ситуації в інших державах світу, яка полягає в сильному інфляційному тискові через різке падіння гривні в останні місяці. Це стало ще виразніше видно в листопаді порівняно з ситуацією в жовтні.

Так, одяг і взуття зросли в ціні минулого місяця на 1,3%, предмети домашнього споживання і побутова техніка – на 3,0%, аудіотехніка і комп`ютерне устаткування – на 4,0%. Наведені показники стали рекордними величинами приросту цін за один місяць по цих товарних групах не тільки в 2008 році, а й за останні 10 років. Природно, що таке значне подорожчання відбулося за рахунок імпортних товарів, які зросли в ціні через девальвацію гривні, – адже продавці переписували цінники у бік підвищення синхронно з темпами зростання долара. А долар зміцнився до гривні за три осінні місяці приблизно на 60% (з 4,7 грн/дол. до 7,5 грн/дол.) і в півтора рази з початку року (з 5,05 грн/дол.).

Якби не було такої сильної девальвації гривні, то ціни на нафтопродукти в Україні знизилися б набагато істотніше. І продукти харчування не подорожчали б в листопаді (на 0,1%), а, поза сумнівом, подешевшали - адже дуже багато з продовольства надходить за імпортом. Наприклад, риба і рибопродукти подорожчали минулого місяця на 2,0%, а це, переважно, імпортна продукція. Також багато до України завозиться з-за кордону м`ясопродуктів, овочів, фруктів, кондитерських виробів і інших продуктів харчування.

Досить значно підвищилися минулого місяця і тарифи на житлово-комунальні послуги (на 6,2%), але сталося це, головним чином, через сильне дорожчання гарячої води і опалення (на 23,9%), що, знову таки, викликано девальвацією гривні до долара – адже за імпортний природний газ Україна платить у доларах.

Вельми показовим у цьому плані є порівняння ситуації з Росією. Там ЖКП майже не подорожчали (власний природний газ), і тому листопадова інфляція в цій країні менша, ніж в Україні – 0,8%. Причому, в Росії зростання споживчих цін значною мірою викликала також девальвація місцевої валюти - але падіння рубля до долара було не таким значним, як гривні.

Загалом, при аналізі параметрів листопадової інфляції стає абсолютно очевидним, що коли б не девальвація гривні в останні місяці, то в листопаді в Україні була б вже не інфляція, а, можливо, навіть дефляція – як у липні та серпні.

Щоправда, відбулося б таке значною мірою "завдяки" економічній кризі і викликаним ним зниженням доходів населення – зокрема, внаслідок зростання безробіття і збільшення заборгованості по зарплатах.

Якщо ж припустити, що Національний банк зможе стабілізувати на майбутнє валютний курс на нинішньому рівні близько 7,5 грн/дол. (тим більше, знизити його), а уряд домовиться з Росією про не дуже високі ціни на газ, то 2009 рік зважаючи на економічну кризу може стати в Україні дефляційним. Таке було лише один раз за всю історію України – в 2002 році, коли індекс споживчих цін склав 99,4%.

Але можливий і, на жаль, дуже вірогідний абсолютно інший сценарій розвитку подій на 2009 рік. Росія, хай, і не дуже сильно, але підвищить ціну на газ для України – скажімо, до 220-250 дол. за тисячу кубометрів. При цьому гривня не тільки не стабілізується на нинішніх значеннях, а продовжить наступного року свою девальвацію до курсу, припустімо, 8-9 грн/дол. – що цілком можливо з урахуванням втрати довіри співвітчизників до гривні через бездарні дії Нацбанку цього року.

У такому разі не тільки продовжиться швидке зростання цін на споживчий імпорт, але і більш ніж удвічі в гривневому обчисленні подорожчає природний газ. А, отже, інфляція в Україні не тільки не сповільниться порівняно з показниками за 2008 рік (ймовірно, 21-22%), але ще більше прискориться.

Юрій Глухов