Значно подорожчали новорічні ялинки в Криму

У Криму порівняно з минулим роком помітно подорожчали новорічні ялинки.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Республіканського комітету з лісового і мисливського господарства Криму Максим ГОЛОВАНЬ, в автономії оптова відпускна ціна за одну ялинку заввишки до 1 метра становить 25-40 грн., за ялинку від 1 до 2 метрів - 30-50 грн., за лісових красунь заввишки від 2 до 3 метрів доведеться викласти 60-110 грн., за ялинки від 3 до 4 метрів - від 90 до 380 гривень. Вартість новорічної ялинки безпосередньо залежить від висоти, якості дерева, місця заготівки і дальності вивозу від точки заготовки до точки продажу. За прикрашені комплекти з гілок сосни проситимуть в середньому 15-25 грн. «Ці суми - лише відпускні ціни лісових господарств. Подальшим розповсюдженням новорічних ялинок займаються комерційні структури, які встановлюють ціни самостійно. Зазвичай, «накрутка» торговців становить 100%, отже можна сміливо помножити наведені показники, як мінімум, вдвічі», - зазначив М.ГОЛОВАНЬ.

До нового 2009 року лісогосподарські підприємства автономії планують заготовити і реалізувати близько 20 тисяч новорічних сосен, а також комплектів гілкових наборів і хрестовин. Крім того, до Криму завозять ялинки з інших областей України.

Як повідомляв УНІАН, у Криму напередодні 2008 року оптова середня ціна за ялинку заввишки до 1 метра становила 20-22 грн., від 1 до 2 метрів - 25-33 грн., від 2 до 3 метрів - 35-85 гривень, і від 3 до 4 метрів - 85-250 грн., прикрашені комплекти з гілок сосни продавалися в середньому по 10-15 грн.