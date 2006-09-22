Як українці на євреях заробляють (фото)

За словами уманців, щороку рівно на один тиждень їх місто ніби переміщається в іншу країну, пише газета “Сегодня”. Ніби Ізраїль, тільки грошова одиниця не шекель, а долар. Коли приїжджають хасиди, біля місця їх масового проживання з`являється імпровізований ринок, де місцеві жителі продають сувеніри, які виготовляли протягом року, наприклад ляльок, які зображають хасидів. Коштують вони не менше 20 доларів.

У районі багатоповерхівок, який знаходиться поруч зруйнованого ще в позаминулому столітті єврейського кладовища, де знаходиться могила Нахмана, вартість оренди квартири на 2 доби доходить до 500 доларів. Не так давно за 800 000 доларів продали половину 2-х поверхового будинку на вулиці Пушкіна, через дорогу від святого місця.

Могила святого стоїть на пагорбі, автобуси зупиняються внизу, а місцеві жителі заробляють на доставці багажу хасидів “на гора” . За підйом - 15 баксів. За тиждень паломництва, практичний уманець може заробити на євреях близько $1000. Непоганий заробіток, якщо врахувати, що середня зарплата в Умані 700 гривень.