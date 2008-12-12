Горбачову зробили операцію на очах

Екс-президент СРСР Михайло ГОРБАЧОВ переніс операцію на очах. Зараз він перебуває в Центральній клінічній лікарні, повідомило "Эхо Москвы" з посиланням на джерело в прес-службі Горбачов-Фонду. За словами самого екс-президента, він почувається цілком нормально і найближчим часом готується до виписки.

"Так, мені справді зробили операцію на очах, зараз я перебуваю в ЦКЛ, але, за оцінками лікарів і з того, як я почуваюся, відновлення проходить нормально", - розповів М.ГОРБАЧОВ. Якщо все й далі йтиме в такому доброму режимі, то буквально за кілька днів його випишуть.

Колишній радянський лідер також розповів, що, одужавши, ще цього року постарається з`їздити до Німеччини, де перебуває його онука Ксенія, яка 22 жовтня народила доньку Олександру. "Сталося так, що поки що я правнучку бачив лише на фотографії, яку мені надіслали. Вона - вилита мама", - поділився своїми новинами М.ГОРБАЧОВ.

Раніше повідомлялося, що екс-президент СРСР не поїхав на зустріч нобелівських лауреатів до Парижа, оскільки перебуває в лікарні. Відмінити поїздку йому порекомендували лікарі-офтальмологи.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, М.ГОРБАЧОВ направив звернення учасникам зустрічі, в якому висловив подяку за запрошення і поінформував, що лікарі заборонили йому вирушати в подорож. 77-річний екс-президент сам був нагороджений Нобелівською премією миру в 1990 році.