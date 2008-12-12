Джордж Буш: не треба вкладати добрі гроші в погане місце

Сенат США на засіданні у четвер увечері заблокував законопроект про кредити американським автовиробникам на 14 мільярдів доларів, повідомляє Associated Press.

Законопроект, запропонований 8 грудня Демократичною партією США, називається "Акт про фінансування і реструктуризацію автоіндустрії". Він передбачає фінансову допомогу автомобільній промисловості країни в розмірі, що не перевищує 15 мільярдів доларів.

На голосуванні в Сенаті законопроект не одержав необхідних для його схвалення 60 голосів. Представники республіканців, які рішуче виступають проти виділення фінансової допомоги автовиробникам, наполягають на перегляді в суворіший бік умов надання державної підтримки концернам.

Напередодні законопроект більшістю голосів - 237 проти 170 - схвалила Палата представників Конгресу.

Білий дім вже офіційно оголосив, що адміністрація Джорджа Буша підтримує "Акт про фінансування і реструктуризацію автоіндустрії": напередодні офіційний представник Дана Періно заявила, що законопроект повинен захистити американських платників податків і забезпечити короткострокове фінансування. Але тільки тих компаній, які будуть готові зробити реструктуризацію, необхідну для їх рентабельності і конкурентоспроможності.

Сам Джордж Буш у понеділок в інтерв`ю телекомпанії Ей-бі-сі заявив, що слід ретельно перевірити всі аспекти функціонування автомобільних компаній, оскільки "не слід вкладати добрі гроші в погане місце".

РІА “Новости”