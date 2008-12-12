Нарада Тимошенко з керівництвом банків (фото)
04:31, 12 грудня 2008Разное
1633 0
Домовилися розробити низку документів
Учасники наради прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з керівництвом українських комерційних банків і Нацбанку.
На нараді прем’єр-міністр заявила, що уряд спільно з Національним банком України та комерційними банками має намір розробити низку документів для забезпечення прозорості банківської системи та дотримання прав представників реального сектору економіки і громадян, що користуються послугами банків.
Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter