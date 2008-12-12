Нарада Тимошенко з керівництвом банків (фото)

04:31, 12 грудня 2008
Разное
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Домовилися розробити низку документів

Учасники наради прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з керівництвом українських комерційних банків і Нацбанку.

На нараді прем’єр-міністр заявила, що уряд спільно з Національним банком України та комерційними банками має намір розробити низку документів для забезпечення прозорості банківської системи та дотримання прав представників реального сектору економіки і громадян, що користуються послугами банків.

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН

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