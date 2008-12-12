Нарада Тимошенко з керівництвом банків (фото)

Учасники наради прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко з керівництвом українських комерційних банків і Нацбанку.

На нараді прем’єр-міністр заявила, що уряд спільно з Національним банком України та комерційними банками має намір розробити низку документів для забезпечення прозорості банківської системи та дотримання прав представників реального сектору економіки і громадян, що користуються послугами банків.

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН