Після кризи в світі залишиться тільки 5-6 автовиробників

Світову фінансову й економічну кризу зможуть пережити лише п`ять-шість незалежних автовиробників, вважає голова італійського автомобільного концерну Fiat Серджіо Марчіонне (Sergio Marchionne).

"Після закінчення цього циклу кризи, скажімо, за пару років, в світі залишиться тільки п`ять або шість незалежних гравців", - сказав Марчіонне в інтерв`ю виданню Automotive News Europe.

За його словами, "для того, щоб робити гроші, треба виготовляти принаймні 5,5-6 мільйонів машин за рік".

На думку глави Fiat, в світі залишиться по одному автовиробникові в США, Німеччині, Японії та Китаї. Крім того, зможе вижити одна європейсько-японська компанія і, можливо, ще одна чисто європейська.

Марчіонне наголосив, що за нинішніх умов необхідно переосмислити стратегії розвитку галузі, а автогрупи повинні виробити нову модель ведення бізнесу.

"Що стосується 2009 року, група Fiat готова до подолання невизначеностей, навіть якщо це не буде легко", - сказав глава концерну. За словами Марчіонне, він "гальмує нові моделі, які ще не були розроблені на 80% або 90%".

РІА “Новости”