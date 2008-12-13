FIA ввела заборону на тести в Формулі-1

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) ввела заборону на тести в чемпіонаті "Формули-1", починаючи вже з наступного року, повідомляє портал F1News. Таке рішення було ухвалене у п`ятницю в Монако на засіданні Світової ради FIA.

При цьому рішення припускає, що протягом сезону тести будуть дозволені тільки під час вільних заїздів, що передують Гран-прі.

Крім іншого, був прийнятий перспективний комплексний план, що передбачає скорочення витрат. Він розрахований на кілька років, проте 30% скорочення витрат передбачається досягти вже наступного сезону.

Також зміни торкнулися і технічної складової. Зокрема, починаючи з 1 січня 2009 року, командам заборонено використовувати аеродинамічні труби, що допускають продування моделей, які перевищують 60% натуральної величини, і де швидкість потоку перевищує 50 м/сек. Протягом року бази команд повинні закриватися на шість тижнів.

Ресурс двигунів збільшується, при цьому кожен гонщик протягом сезону одержує вісім "бойових" моторів, і ще чотири команда може використати на тестах. Проте правило "один двигун на три гонки", прийняте 5 листопада, залишається чинним.

З 2010 року буде введена заборона під час гоночного вікенду на дозаправку, на механічне чищення шин, а також на використання термочохлів. Крім того, можливі скорочення дистанції або тривалості гонки. Рішення про це буде ухвалено після вивчення громадської думки.

РІА "Новости"