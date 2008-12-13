На Волині під колесами МАЗа загинули троє дітей

На Волині водій автомобіля «МАЗ» не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та скоїв наїзд на трьох дівчаток: двоє (1993 р.н.) і одна (2007 р.н.), які загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 12 грудня, о 22.00 в селі Загорани Любомльського району на автошляху Любомль – Шацьк.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС. Правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього, за даними МНС, впродовж минулої доби на території України зареєстровано 87 автоаварій, в яких загинули 15 і травмовані 99 осіб.