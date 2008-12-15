Як нові штрафи вплинули на водіїв Закарпаття

В Закарпатській області з часу введення нових штрафів, кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася на 52 %.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Головного управління УМВС в Закарпатській області Павло КОНОНЕНКО.

За його словами, також працівники Державтоінспекції фіксують значне зниження кількості загиблих і травмованих - на 78 % та 43 % відповідно.

Як повідомив П.КОНОНЕНКО, загалом за цей період виявлено 4 762 порушень правил дорожнього руху, за керування у стані алкогольного сп’яніння затримано 265 водіїв.

Працівниками ДАІ в Закарпатті накладено штрафів за порушення правил дорожнього руху на загальну суму 1 млн. 177 840 грн.